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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василий

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василий

Воронежская губерния, поселение молокан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Полина Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василий

Воронежская губерния, поселение молокан
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