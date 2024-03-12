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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1916
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василий
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василий
Воронежская губерния, поселение молокан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Полина Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василий
Воронежская губерния, поселение молокан