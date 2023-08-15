Дудин Дементий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1675 по 1699 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1675 по 1699 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1716
Рождение ребёнка
Около 1719
Дочь: Дудина Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Демидова Анисья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Демидова Анисья Степановна
Смерть
Неизвестно