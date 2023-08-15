Дудин Дементий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Дементий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1675 по 1699 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1675 по 1699 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1716

Жена: Демидова Анисья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Дудина Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Демидова Анисья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Дудин Илья Дементьевич

Мать ребёнка: Демидова Анисья Степановна

Смерть
Неизвестно
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