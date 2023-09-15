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Носков Владимир Иванович

Место рождения

Козловка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

01.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Носков Иван

Мать: не указана

Козловка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Стефанида Антоновна

Смерть
01.03.1936
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