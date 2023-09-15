Носков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти01.03.1936
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Носков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Носкова Стефанида Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1936