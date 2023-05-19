Бухарцов Сидор Самсонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анисия Сидорова
Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Ирина Сидорова
Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795