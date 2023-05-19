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Бухарцов Сидор Самсонов

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Бухарцов Самсон (Спиридон) Евлампиев

Мать: Бухарцова Василиса Ефимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анисия Сидорова

Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Ирина Сидорова

Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Никита Сидоров

Мать ребёнка: Бухарцова Марья Ермолаева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Марья Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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