Жидков Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923
Отец: Жидков Василий Ипатович
Мать: Жидкова Прасковья
Рождение ребёнка
10.04.1947
Дочь: Лазарева Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Жидкова Анна Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Жидкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жидкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Жидкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидкова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область