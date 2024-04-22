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Жидков Евгений Васильевич

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Место рождения

Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923

Отец: Жидков Василий Ипатович

Мать: Жидкова Прасковья

Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1947

Дочь: Лазарева Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Жидкова Анна Васильевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Жидкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Жидкова Анна Васильевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Жидкова Анна Васильевна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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