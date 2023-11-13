Киселев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

После 23.10.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.03.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Павлович Киселев
Восприемник
25.11.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Филипп Георгиевич Киселев
Восприемник
22.05.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Васильевна Киселева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.10.1908
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