Киселев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиПосле 23.10.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
08.03.1903
Василий Павлович Киселев
Восприемник
25.11.1907
Филипп Георгиевич Киселев
Восприемник
22.05.1908
Елена Васильевна Киселева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 23.10.1908