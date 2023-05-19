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Зыкин Иван Андриянович

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Место рождения

Дубровка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Зыкин Андреян Семенович

Мать: Зыкина Анастасия Федоровна

Дубровка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
1943
призван Шурминским РВК, 614 стрелковый полк 396 стрелковая девизия 2 А 2 Дальневосточного фронта
Награда
02.08.1945
приказ 4/н от 02.08.1945 медаль "За отвагу" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero6689808/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%26mid... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Валерий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
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