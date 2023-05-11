Ранюк Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ранюк Григорий Степанович
Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно