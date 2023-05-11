Ранюк Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРанюк Анна Николаевна

Ранюк Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ранюк Емельян Степанович

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Никулино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ранюк Иван Степанович

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Никулино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ранюк Григорий Степанович

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ранюк Василий Степанович

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ранюк Петр Степанович

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Никулино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ранюк Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранюк Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close