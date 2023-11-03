Проскурина Римма Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина Римма Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1958

Дочь: Соловьева Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Соловьев Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1962

Дочь: Соловьева Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Соловьев Виталий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Виталий Васильевич

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