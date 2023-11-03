Проскурина Римма Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1958
Дочь: Соловьева Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Соловьев Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1962
Дочь: Соловьева Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Соловьев Виталий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно