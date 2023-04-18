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Болтрушко Алексей Леонидович
Болтрушко Алексей Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Дата смерти
2021
Пол
Мужской
Отец
Болтрушко Леонид
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Болтрушко Леонид
Мать: не указана
Смерть
2021
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