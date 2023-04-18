Болтрушко Алексей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолтрушко Алексей Леонидович

Болтрушко Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Болтрушко Леонид

Мать: не указана

Смерть
2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close