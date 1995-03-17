Яковлев Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2019
Сын: Соловьев Руслан Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Зновьевна
Рождение ребёнка
09.11.2021
Дочь: Соловьева Дарина Николаевна
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Зновьевна
Бракосочетание
Неизвестно