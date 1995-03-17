Яковлев Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1998 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2019

Сын: Соловьев Руслан Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Зновьевна

Рождение ребёнка
09.11.2021

Дочь: Соловьева Дарина Николаевна

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Зновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Дарья Зновьевна

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