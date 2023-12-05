Шляхова (Арефьева) Домна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти14.05.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Арефьев Егор Виссарионович
Мать: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.02.1912
Сын: Шляхов Харлампий Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Шляхов Константин Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Абаева Мария Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1925
Сын: Шляхов Гавриил Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шляхова Матрена Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляхова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.05.1986