Шляхова (Арефьева) Домна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляхова (Арефьева) Домна Егоровна

Шляхова (Арефьева) Домна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

14.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Арефьев Егор Виссарионович

Мать: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.02.1912

Сын: Шляхов Харлампий Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Шляхов Константин Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шляхов Никонор Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Абаева Мария Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шляхов Алексей Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.04.1925

Сын: Шляхов Гавриил Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шляхова Матрена Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шляхов Василий Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляхова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.05.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close