Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр Иванович

Мать ребёнка: Александрова Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков (Александров) Иван Иванович

Мать ребёнка: Александрова Лилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Лилия Ивановна

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