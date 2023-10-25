Ивохин Спиридон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивохин Спиридон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Ивохин Петр Григорьевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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