Колкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1819
Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.08.1821
Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.02.1822
Сын: Колков Федор Елисей
Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.08.1824
Дочь: Седакова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно