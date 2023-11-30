Фролов Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1910
Дата смерти18.09.1994
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910
Отец: Фролов Прокофий Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.09.1994