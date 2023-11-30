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Фролов Иван Прокофьевич

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Место рождения

Девкино, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.11.1910

Дата смерти

18.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910

Отец: Фролов Прокофий Фролович

Мать: не указана

Девкино, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.09.1994
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