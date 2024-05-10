Нефед Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти20.10.1775
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Петров(Журавлев) Тимофей Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1726
Сын: Петров(Журавлев) Илья Нефедов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Петрова) Марфа Нефедова
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.10.1775