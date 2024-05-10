Нефед Тимофеев 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефед Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

20.10.1775

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Петров(Журавлев) Тимофей Степанов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1726

Сын: Петров(Журавлев) Илья Нефедов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1734

Сын: Петров Никифор Нефедов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1736

Сын: Петров Андрей Нефедов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Петрова) Марфа Нефедова

Мать ребёнка: ?

Смерть
20.10.1775

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