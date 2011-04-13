Кудрин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1948
Дата смерти13.04.2011
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1948
Отец: Кудрин Петр
Рождение ребёнка
08.04.1972
Дочь: Кудрина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Лихачева Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Александр Александрович
Мать ребёнка: Лихачева Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Нина Дмитриевна
Смерть
13.04.2011