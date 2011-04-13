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Кудрин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1948

Дата смерти

13.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1948

Отец: Кудрин Петр

Мать: Хмелева Наталья Зиновьевна

Рождение ребёнка
08.04.1972

Дочь: Кудрина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Лихачева Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Александр Александрович

Мать ребёнка: Лихачева Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Нина Дмитриевна

Смерть
13.04.2011
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