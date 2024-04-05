Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: неизвестно

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лалетина Еленв Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Надежда Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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