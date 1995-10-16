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Курочкин Станислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

16.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Курочкин Николай Яковлевич

Мать: Курочкина Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.1995
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