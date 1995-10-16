Курочкин Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти16.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
08.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.1995