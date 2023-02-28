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Толкачева Матрена Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Толкачева Степанида Федотовна

Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Толкачев Демьян Федотович

Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Толкачев Леон Федотович

Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Федот Иванович

Смерть
Неизвестно
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