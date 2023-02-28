Толкачева Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Толкачева Степанида Федотовна
Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Толкачев Демьян Федотович
Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Толкачев Федот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно