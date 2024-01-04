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Федор Стефанов

Место рождения

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.04.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1880 ст.

Отец: Андрей Стефанов

Мать: Агафья Павловна

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Незаконнорожденный
Бракосочетание
14.05.1901

Жена: Марина Семенова

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Вторым Браком , вдова
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.

Сын: Воронов Иван Федорович

Мать ребёнка: Марина Семенова

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.

Сын: Воронов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Марина Семенова

Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Восприемники при крещении: Воронова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно
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