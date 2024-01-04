Федор Стефанов
Место рождения
Дата рождения20.04.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1880 ст.
Отец: Андрей Стефанов
Мать: Агафья Павловна
Незаконнорожденный
Бракосочетание
14.05.1901
Жена: Марина Семенова
Вторым Браком , вдова
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.
Мать ребёнка: Марина Семенова
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.
Сын: Воронов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Марина Семенова
Восприемники при крещении: Воронова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно