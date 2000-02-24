Поткина (Малышева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1916
Дата смерти24.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1916
Отец: Малышев Степан
Мать: Малышева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
03.11.1938
Сын: Поткин Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Поткин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1948
Отец ребёнка: Поткин Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.2000