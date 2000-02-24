Поткина (Малышева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поткина (Малышева) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1916

Дата смерти

24.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1916

Отец: Малышев Степан

Мать: Малышева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
03.11.1938

Сын: Поткин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Поткин Дмитрий Петрович

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1948

Сын: Поткин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Поткин Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поткин Дмитрий Петрович

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поткин Дмитрий Петрович

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.2000
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