Василий Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Пантелей Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
До 1850