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Василий Пантелеевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Пантелей Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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