(Демина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Демин Иван

Мать: Демина Степанида

Смерть
Неизвестно
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