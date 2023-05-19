Неизвестно (Дубовик) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883
Отец: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1883. ГАЧО ф.679, оп.10, д.277
Крещение
02.09.1883
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1883. ГАЧО ф.679, оп.10, д.277
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно