Галимова (Юсупова) Амина Ахметшевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова (Юсупова) Амина Ахметшевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Юсупов Ахметша Шигабутдинович

Мать: Юсупова Минбика Шакирзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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