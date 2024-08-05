(Мельникова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Фураева) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Фураев Дмитрий Григорьевич
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно