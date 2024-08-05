(Мельникова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1887

Муж: Фураев Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Фураева) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Фураев Дмитрий Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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