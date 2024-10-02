Muhs Conrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muhs Conrad

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Muhs ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muhs (Schäffer) Regina

Рождение ребёнка
28.07.1839

Дочь: (Muhs) Christina Charlotta

Мать ребёнка: Muhs (Schäffer) Regina

Рождение ребёнка
13.04.1841

Сын: Muhs Peter

Мать ребёнка: Muhs (Schäffer) Regina

Смерть
Неизвестно

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