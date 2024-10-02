Muhs Conrad
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Muhs ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muhs (Schäffer) Regina
Рождение ребёнка
28.07.1839
Дочь: (Muhs) Christina Charlotta
Мать ребёнка: Muhs (Schäffer) Regina
Рождение ребёнка
13.04.1841
Сын: Muhs Peter
Мать ребёнка: Muhs (Schäffer) Regina
Смерть
Неизвестно