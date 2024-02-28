Аверина (Новикова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Аверина) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Аверин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Аверин Николай Николаевич
Смерть
2006