Аверина (Новикова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Новикова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Аверина) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Аверин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Аверин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Аверин Николай Николаевич

Смерть
2006

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