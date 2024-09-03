Федорова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федоров-Овсянкин Федор Васильев
Отец ребёнка: Федоров-Овсяников Василий Федоров
Рождение ребёнка
01.11.1740
Сын: Федоров-Овсянкин Младший Федор Васильев
Отец ребёнка: Федоров-Овсяников Василий Федоров
Рождение ребёнка
1756
Сын: Федоров-Овсянкин Павел Васильев
Отец ребёнка: Федоров-Овсяников Василий Федоров
Смерть
Неизвестно