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Федорова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров-Овсяников Василий Федоров

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728

Сын: Федоров-Овсянкин Федор Васильев

Отец ребёнка: Федоров-Овсяников Василий Федоров

Рождение ребёнка
01.11.1740

Сын: Федоров-Овсянкин Младший Федор Васильев

Отец ребёнка: Федоров-Овсяников Василий Федоров

Рождение ребёнка
1756

Сын: Федоров-Овсянкин Павел Васильев

Отец ребёнка: Федоров-Овсяников Василий Федоров

Смерть
Неизвестно

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