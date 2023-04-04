Сакулинская (Минервина) Анна Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакулинская (Минервина) Анна Глебовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЖВ
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Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Минервин Глеб Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1849 ст.

Дочь: Волоцкая Анна Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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