Сакулинская (Минервина) Анна Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Минервин Глеб Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1849 ст.
Дочь: Волоцкая Анна Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно