(Макмак) Прасковья Ставриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макмак) Прасковья Ставриева

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1902

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Макмак Ставрий Федорович

Мать: Макмак Варвара Георгиевна

Смерть
1902
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