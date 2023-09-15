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(Макмак) Прасковья Ставриева
(Макмак) Прасковья Ставриева
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1902
Дата смерти
1902
Пол
Женский
Отец
Макмак Ставрий Федорович
1881 г.р.
Мать
Макмак (Темир) Варвара Георгиевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Макмак Ставрий Федорович
Мать:
Макмак Варвара Георгиевна
Малоянисоль
Смерть
1902
Малоянисоль
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