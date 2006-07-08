Шершова (Читнёва) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1933
Дата смерти08.07.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1933
Отец: Читнёв Иван
Мать: Читнёва Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Шершов Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1961
Отец ребёнка: Шершов Михаил Александрович
Смерть
08.07.2006