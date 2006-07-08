Шершова (Читнёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершова (Читнёва) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1933

Дата смерти

08.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1933

Отец: Читнёв Иван

Мать: Читнёва Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Шершов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
30.09.1961

Сын: Шершов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шершов Михаил Александрович

Смерть
08.07.2006

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