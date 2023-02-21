Шипицына Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Матрена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шипицын Герасим Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Васильевич

Сухокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шипицын Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шипицын Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Сухокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
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