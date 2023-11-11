Плаксина Павла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Павла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1845

Дочь: Юркова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1855

Дочь: Плаксина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1859

Сын: Плаксин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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