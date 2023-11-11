Плаксина Павла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1845
Дочь: Юркова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.11.1855
Дочь: Плаксина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
13.06.1859
Отец ребёнка: Плаксин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плаксин Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно