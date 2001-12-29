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Волкова Татьяна Владимировна
Волкова Татьяна Владимировна
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Место рождения
Новоалтайск
, город Новоалтайск, Алтайский край
Дата рождения
29.12.2001
Пол
Женский
Отец
Волков Владимир Николаевич
1962 г.р.
Мать
Блаженко Антонова Ольга Анатольевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2001
Отец:
Волков Владимир Николаевич
Мать:
Блаженко Антонова Ольга Анатольевна
Новоалтайск
, город Новоалтайск, Алтайский край
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