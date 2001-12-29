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Волкова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

Дата рождения

29.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2001

Отец: Волков Владимир Николаевич

Мать: Блаженко Антонова Ольга Анатольевна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
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