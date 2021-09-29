Плотникова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1926

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брожек Евгений Альбинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брожек Евгений Альбинович

Смерть
29.09.2021
п. Черёмушки
Причина смерти: инфаркт
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