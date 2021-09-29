Плотникова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1926
Дата смерти29.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брожек Евгений Альбинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2021
п. Черёмушки
Причина смерти: инфаркт