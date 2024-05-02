Черницин Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения26.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1964
Отец: Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.11.1990
Развод
01.02.1995
Рождение ребёнка
10.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алимурадова Нанеханум Шахмурадован