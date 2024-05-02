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Черницин Владимир Викторович

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

26.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Жена

1971 г.р.

Дети

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Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1964

Отец: Виктор

Мать: Черницина Надежда Петровна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.11.1990

Жена: Алимурадова Нанеханум Шахмурадован

Люберцы, Люберцы, Московская область
Развод
01.02.1995

Жена: Алимурадова Нанеханум Шахмурадован

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимурадова Нанеханум Шахмурадован

Люберцы, Люберцы, Московская область

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