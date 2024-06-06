Хамитова Василя Габдельмазитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Василя Габдельмазитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: Муратов Габдельмазит

Мать: Муратова Роза Минисламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Зилфат Каюмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зилфат Каюмович

Рождение ребёнка
17.02.1984

Дочь: Хамитова Альмира Зилфатовна

Отец ребёнка: не указан

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