Тужик Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужик Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужик Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Тужик Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужик Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Тужик Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужик Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Тужик Ираида

Смерть
Неизвестно
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