Регида Фёдор Федотович
Место рождения
Дата рождения15.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1971
Дочь: Филатова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Регида Елена Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Регида Вячеслав Фёдорович
Мать ребёнка: Регида Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Регида Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно