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Регида Фёдор Федотович

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Место рождения

Глухониколаевка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухониколаевка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.11.1971

Дочь: Филатова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Регида Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Регида Вячеслав Фёдорович

Мать ребёнка: Регида Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Регида Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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