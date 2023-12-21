Емельян Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Степан Спиридонов
Мать: не указана
приёмышЪ ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Смерть
Неизвестно