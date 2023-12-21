Емельян Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Степан Спиридонов

Мать: не указана

приёмышЪ ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Смерть
Неизвестно
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