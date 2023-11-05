Арнаутов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнаутов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1929

Дата смерти

18.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнаутов Евгений

Мать ребёнка: Арнаутова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнаутов Александр

Мать ребёнка: Арнаутова Лидия Александровна

Смерть
18.05.1992
Похороны
Неизвестно
г. Кондопога, Сопохское кладбище
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