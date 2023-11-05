Арнаутов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1929
Дата смерти18.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнаутов Евгений
Мать ребёнка: Арнаутова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнаутов Александр
Мать ребёнка: Арнаутова Лидия Александровна
Смерть
18.05.1992
Похороны
Неизвестно
г. Кондопога, Сопохское кладбище