(Щелчкова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1919
Отец: Щелчков Николай Егорович
Мать: не указана
МК церкви с. Богородского. Восприемники: починка Софроновского крестьянин Пётр Иванович Степанов (муж сёстры Николая Егоровича) и починка Бонье крестьянская девица Анна Ивановна Кирьянова
Смерть
Неизвестно