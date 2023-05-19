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(Щелчкова) Анна Николаевна

Место рождения

Красная Глинка, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

01.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1919

Отец: Щелчков Николай Егорович

Мать: не указана

Красная Глинка, Богородская волость, Уфимский уезд
МК церкви с. Богородского. Восприемники: починка Софроновского крестьянин Пётр Иванович Степанов (муж сёстры Николая Егоровича) и починка Бонье крестьянская девица Анна Ивановна Кирьянова
Смерть
Неизвестно
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