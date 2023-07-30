Бычихин Всеволод Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычихин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Елфимова Галина Всеволодовна
Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна
Рождение ребёнка
01.08.1946
Сын: Бычихин Геннадий Всеволодович
Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна
Аистово, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычихин Всеволод Всеволодович
Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычихин Леонид Всеволодович
Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна
Смерть
Неизвестно