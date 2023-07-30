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Бычихин Всеволод Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычихин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Елфимова Галина Всеволодовна

Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Бычихин Геннадий Всеволодович

Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна

Аистово, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычихин Всеволод Всеволодович

Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычихин Леонид Всеволодович

Мать ребёнка: Бычихина Августина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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