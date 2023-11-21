Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Bilinski Jan
Отец ребёнка: Bilinski Konstanty
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Bilinski Konstanty
Рождение ребёнка
1815
Сын: Bilinski Joannes
Отец ребёнка: Bilinski Konstanty
Смерть
Неизвестно