Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1811 г.р.
1812 г.р.
1815 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Bilinski Jan

Отец ребёнка: Bilinski Konstanty

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Bilinski Konstanty

Рождение ребёнка
1815

Сын: Bilinski Joannes

Отец ребёнка: Bilinski Konstanty

Смерть
Неизвестно
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