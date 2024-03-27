Сагадиева (Хаматьянова) Фина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагадиев Фатихьян Гаянович
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагадиев Фатихьян Гаянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Уразгильда, Татышлинского р-на респ. Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Татарское кладбище д. Уразгильда Татышлинского р-на р. Башкортостан