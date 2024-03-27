Сагадиева (Хаматьянова) Фина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагадиева (Хаматьянова) Фина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Фатихьян Гаянович

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Фатихьян Гаянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагадиев Фатихьян Гаянович

Смерть
Неизвестно
д. Уразгильда, Татышлинского р-на респ. Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Татарское кладбище д. Уразгильда Татышлинского р-на р. Башкортостан
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