Соколова Наталья Михайловна (Епимаховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Наталья Михайловна (Епимаховна)

Место рождения

Татаурово, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: Александра Ивановна

Татаурово, Вохтомская волость, Чухломский уезд
незаконнорожденная дочь. Отчество по крестному отцу - Епимоловна ( во взрослом возрасте было изменено на Михайловна) Метрические книги Спас-Преображенской цервки с. Долгово (Малая Вохтома)
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Соколов Михаил Васильевич

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Свидетели: по жениху: Иридион Иванович (д.Ананьино) и Мартиньян Мартиньянович (д. Ананьино) по невесте: отставной рядовой Петр Харламович Смирнов (д.Агапитово) и Александр Михайлович (д. Маслово) мет... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Соколов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
крестные родители: крестьянин Александр ... (д.Агапитово) Серафима Николаевна (д.Агапитово) Метрические книги Спас-Преображенской церкви с.Долгово (Малая Вохтома)
Рождение ребёнка
04.10.1909

Сын: Соколов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Информация из метрической книги Спас-Преображенской церкви села Долгово (Малая Вохтома)
Рождение ребёнка
25.12.1911

Сын: Соколов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Крестные родители: Василий Павлович (д.Агапитово) Анна Филиповна (д.Агапитово) Метрические книги Спас-Преображенской церкви с.Долгово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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