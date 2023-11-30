Соколова Наталья Михайловна (Епимаховна)
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: Александра Ивановна
незаконнорожденная дочь. Отчество по крестному отцу - Епимоловна ( во взрослом возрасте было изменено на Михайловна) Метрические книги Спас-Преображенской цервки с. Долгово (Малая Вохтома)
Бракосочетание
03.02.1891
Свидетели: по жениху: Иридион Иванович (д.Ананьино) и Мартиньян Мартиньянович (д. Ананьино) по невесте: отставной рядовой Петр Харламович Смирнов (д.Агапитово) и Александр Михайлович (д. Маслово) мет... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Соколов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич
крестные родители: крестьянин Александр ... (д.Агапитово) Серафима Николаевна (д.Агапитово) Метрические книги Спас-Преображенской церкви с.Долгово (Малая Вохтома)
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Соколов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич
Информация из метрической книги Спас-Преображенской церкви села Долгово (Малая Вохтома)
Рождение ребёнка
25.12.1911
Сын: Соколов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич
Крестные родители: Василий Павлович (д.Агапитово) Анна Филиповна (д.Агапитово) Метрические книги Спас-Преображенской церкви с.Долгово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно