Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Ярыгин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Ирина Осипова
Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Арина Осипова
Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев
Смерть
Неизвестно