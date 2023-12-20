Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Ярыгин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Ирина Осипова

Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Арина Осипова

Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Богданов Дорофей Осипов

Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Богданов Игнат Осипов

Отец ребёнка: Богданов Осип Григорьев

Смерть
Неизвестно
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